Am 16. September 2023 fand in der Grugahalle in Essen fand an diesem Abend die "Schlagernacht" statt. Auf der Bühne standen unter anderem Kerstin Ott und Olaf Henning – und auch Stefan Mross. Der 47-Jährige war zusammen mit seiner Partnerin Eva Lugigner (35) und Dackel Loona (1) mit dem Auto angereist.

Doch als die drei in das vom Veranstalter gebuchte Hotel einchecken wollten, erlebten sie eine unangenehme Überraschung. Wie der Westfälischer Anzeiger berichtet, wurden sie abgewiesen. Der Grund? Hund Loona. Hunde seien in dem Hotel grundsätzlich nicht erlaubt, so die Betreiber. Auch für einen Prominenten könne man keine Ausnahme machen. Stefan Mross hatte sich Dackeldame "Loona" nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack zugelegt. Bildrechte: Schneider-Press/W.Breiteneicher

Hunde verboten – egal, ob Dogge oder Dackel

Ein Sprecher des Hotels bedauerte den Vorfall und erklärte, dass im Vorfeld nicht über das Mitbringen eines Hundes gesprochen worden war. Das Haustierverbot sei in der AGB vorgeschrieben und diese Regelung gelte für alle Gäste, unabhängig der Größe des Tieres oder der Bekanntheitsgrades des Halters. "Auch mit Rücksichtnahme auf unseren anderen Gäste" gelten diese Regeln für alle gleich, so der Sprecher weiter gegenüber dem Westfälischen Anzeiger. Man habe Mross aber selbstverständlich das Zimmer nicht in Rechnung gestellt.

"Der Vorschlag unserer Kollegin, den Hund anderweitig unterzubringen, fand bei Herrn Mross jedoch keinen Anklang, sodass er das Hotel wieder verlassen hat," so der Sprecher weiter. Mross-Ex Anna-Carina Woitschack hatte den gemeinsamen Dackel "Lotti" nach der Trennung zu sich genommen. Bildrechte: IMAGO / Bildagentur Monn

700 Kilometer durch die Nacht nach Hause