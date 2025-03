Für Stefan Mross steht seine Familie an erster Stelle. Eine geplante Teilnahme an einem Golfturnier für den guten Zweck in Südtirol sagte der 49-Jährige laut der Bild-Zeitung ab, um am 20. März bei seiner Mutter Stefanie Mross sein zu können. An dem Tag feierte die Mama des Schlagerstars ihren 84. Geburtstag. Diesen Festtag nicht gemeinsam mit seiner Mama zu verbringen, wäre für den gebürtigen Bayern unvorstellbar gewesen: