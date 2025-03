Bildrechte: IMAGO / APress

Doppelhaushälfte in Traunstein seit Oktober leer Stefan Mross: Sein Elternhaus steht zum Verkauf!

03. März 2025, 16:34 Uhr

Stefan Mross und sein Bruder Klaus verkaufen ihr Elternhaus in Traunstein. Wie der Moderator in einem Interview mit der Bild-Zeitung sagte, ist es nicht leicht, aber ein Haus müsse leben. Seine Mutter Stefanie Mross war aufgrund einer Demenzerkrankung im vergangenen Herbst in ein Seniorenheim gezogen.