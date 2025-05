Eva Luginger und Stefan Mross sind seit Anfang 2023 offiziell ein Paar, im Januar 2024 gab die gebürtige Bayerin bekannt, dass sie sich von nun an vor allem aus dem Hintergrund um die Karriere ihres Lebensgefährten kümmern wolle, ohne selbst auf der Bühne zu stehen. Gegenüber "Brisant" sagte sie damals:

Ich liebe die Bühne, ich brenne genauso dafür, aber im Hintergrund. Ich sehe, wie mein Partner jetzt auf der Bühne steht, wie er in Perfektion die Leute unterhalten darf und da bin ich so stolz – leb trotzdem dieses Künstlerleben aber halt einfach im Hintergrund.

Nur für wenige, ausgewählte Events macht Eva Luginger seitdem Ausnahmen, bei denen die Sängerin selbst das Mikrofon in die Hand nimmt. So organisiert sie seit einigen Jahre ihre "Eva Luginger Schlagernacht" im bayerischen Taufkirchen, bei der sie natürlich auch selbst auftritt. Die bereits achte Auflage der Veranstaltung findet am 10. Juli 2025 statt und neben Eva Luginger haben Claudia Jung, Die Schlagerpiloten, Laura Wilde und Markus Wolfahrt ihr Kommen angekündigt.