Stefans Ehe mit Anna-Carina war bereits seine dritte. Auf die Frage, ob für ihn auch Ehe Nummer vier in Frage käme, will er sich nicht festlegen: "Ob ich mich ein viertes Mal traue, kann ich nicht sagen. Aber ich bin für alles offen" , so Mross.

Eine Hochzeit schließen die beiden also nicht aus - ganz im Gegensatz zu Kindern. So macht Eva Luginger deutlich: "Wir fühlen uns schon wie eine Familie. Wobei ich keine eigenen Kinder will, obwohl ich Kinder liebe. Stefan hat schon drei wundervolle Kinder, mit denen ich mich sehr gut verstehe."



In erster Ehe war Stefan Mross mit Sängerin Stefanie Hertel verheiratet. Sie galten jahrelang als das Traumpaar der Volksmusik. 2001 kam ihre gemeinsame Tochter Johanna zur Welt. Doch 2012 folgte die Scheidung. Aus seiner zweiten Ehe mit Produktionsassistentin Susanne Schmidt gingen zwei Kinder hervor.