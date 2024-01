Ich liebe die Bühne, ich brenne genauso dafür, aber im Hintergrund. Ich sehe, wie mein Partner jetzt auf der Bühne steht, wie er in Perfektion die Leute unterhalten darf und da bin ich so stolz – leb trotzdem dieses Künstlerleben aber halt einfach im Hintergrund.

Das Paar sei weiterhin tagtäglich als Team unterwegs aber nun eben in einer anderen Rollenaufteilung. Eva Luginger arbeite nun auch im Büro mit und unterstütze ihren Partner in allen Bereichen.

Nach dem Bekanntwerden ihrer Beziehung, hatte es das Paar nicht leicht. Gerade Eva musste sich an das große Interesse der Medien an ihr und ihrem Partner erst gewöhnen. "Ich bin ein ganz normales Mädel vom Land […] Ich kenne es nicht so in der Öffentlichkeit zu stehen. Deswegen war das erstmal schon ein Druck", sagte sie im Interview mit dem TV-Magazin.