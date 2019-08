Traumhochzeit Am 05.11.2006 gaben sich Stefanie Hertel und Stefan Mross in einer kleinen Kapelle in Hafling/Südtirol das kirchliche Ja-Wort. Zwei Monate zuvor hatten sie in den USA heimlich standesamtlich geheiratet. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter, die 2001 geboren wurde. Bildrechte: dpa