Mein 30-jähriges Bühnenjubiläum wird aus produktionstechnischen Gründen vom 29.09.2019 auf den 26.01.2020 verlegt. Die Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit. Der SWR zeichnet an diesem Datum in der Arena Oberhausen die große Jubiläumsshow auf. Wer am 26.01.2020 keine Zeit hat, kann das Ticket natürlich an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgeben. Rückfragen gerne auch zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr telefonisch unter +49 (0) xxxx-xxxxxx. Danke Euch allen

für Euer Verständnis

Euer Mrossi

Stefan Mross Facebook