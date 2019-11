Erneute Enttäuschung für viele Stefan-Mross-Fans : Wie der Ausrichter der Jubiläumsparty "30 Jahre Stefan Mross" bekannt gab, wird die Veranstaltung in der König Pilsener Arena in Oberhausen am 26. Januar 2020 nun endgültig abgesagt. Als Begründung werden "produktionstechnische Gründe" angegeben.

Dabei sollte die große Jubiläumsparty von Stefan Mross schon am 29.09.2019 in der König Pilsener Arena in Oberhausen stattfinden, wurde aber um vier Monate auf Ende Januar verschoben. Als Stargäste waren Anna-Carina Woitschack, Semino Rossi, Ben Zucker, Jürgen Drews, Patrick Lindner, Marc Pircher, Voxxclub, Santiano und die Dorfrocker angekündigt. Auch der Veranstaltungsname wurde von "Stefan Mross & Freunde" in "30 Jahre Stefan Mross" abgeändert. Nun fällt die Schlagerstar-Parade endgültig ins Wasser.