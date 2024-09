Der Zustand seiner Mutter sei weit fortgeschritten, so Stefan Mross (48) zur Bild-Zeitung: "Meine Mama lebt in ihrer eigenen Welt." Gemeinsam mit seiner Partnerin Eva Luginger besuche er die 82-Jährige häufig in der Tagespflege-Klinik Traunstein, wo sie betreut wird, "so oft wie es terminlich bei uns möglich ist."