Wie die Bild-Zeitung berichtet, zog Stefanie Mross im Herbst 2024 in ein Pflegeheim in Oberbayern ein, Sohn Stefan besuchte seine Mutter dort vor Kurzem und ist mit Unterbringung seiner Mama zufrieden:

Trotz ihrer Demenzerkrankung erkenne Stefanie Mross ihren Sohn und dessen Freundin Eva Luginger und freue sich jedes Mal, die beiden zu sehen, so der Musiker und Moderator weiter. Insbesondere die örtliche Nähe zu den ihr vertrauten und geliebten Bergen und dem Wohnort seines Bruders Klaus, sei durch das jetzige Pflegeheim gegeben: "Für meinen Bruder und mich ist es wichtig, dass es unserer Mama gut geht", so Stefan Mross zu Bild.

Dass sich die beiden Brüder so gut es geht um ihre Mutter kümmern, ist selbstverständlich. In einem früheren Bild-Interview erzählte der Schlagerstar, dass Stefanie Mross für ihre Kinder alles Mögliche getan habe, um sie zu unterstützen: "Sie hat früher alles für mich gemacht, ist 30 Jahre lang um halb vier in der Früh aufgestanden und hat bis nachts um halb zwölf gearbeitet."