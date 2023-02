Ich habe sie sofort in mein Herz geschlossen. Wir gehen gemeinsam Gassi, kuscheln zusammen.

Stefan Mross ist wieder glücklich mit Dackel Loona. Bildrechte: Schneider-Press/W.Breiteneicher

Loona, eine Kaninchendackeldame, sei erst ein halbes Jahr alt und noch sehr verspielt, sagte der gebürtige Bayer dem Blatt. Bei der Namensfindung hat sich Mross von der Fellfarbe seines neuen Lieblings inspirieren lassen: "Ich habe die Kleine Loona genannt, was für den Mond steht, weil ihr Fell eine so helle Farbe wie der Mond hat." Und eines stellt Stefan Mross sehr deutlich klar: "Die Kleine gebe ich nie mehr her", sagte er der "Bild"-Zeitung.