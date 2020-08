Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack heirateten auf der Bühne. Bildrechte: imago images/Revierfoto

Das Facebook-Video wurde in der kühlen Garderobe aufgenommen. Dennoch sieht Stefan noch ziemlich blass um die Nase aus. Seiner Frau Anna-Carina hingegen scheinen die tropischen Temperaturen nicht allzu viel auszumachen. Bei der Live-Sendung am nächsten Tag jedoch hält Stefan, genau wie das Team, ohne Zwischenfälle durch. Dabei waren am Vormittag 32 und am Mittag in Rust 36 Grad auf dem Thermometer.