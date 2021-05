Am 5. Mai wurden in der Nähe von Salzburg eine 76-jährige Frau und ihre 50-jährige Tochter getötet. Wie die Landespolizei dem Sender ntv.de bestätigte, handelt es sich bei den Opfern um die Tante und die Cousine von Moderator und Sänger Stefan Mross.



Eine Woche lang äußerte sich der 45-Jährige dazu nicht öffentlich, nun aber wandte er sich auf seinem Instagram-Kanal an seine Follower.