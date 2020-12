Stefan Mross ist mit seiner Sendung "Immer wieder sonntags" der Garant für gute Laune am Sonntagmorgen. Eigentlich sieht man den Sänger und Moderator fast nur lächeln. Anders bei der José Carreras Gala 2020, als er mit seiner Frau Anna-Carina neben anderen Prominenten am Spendentelefon saß. Als schließlich Moderatorin Mareile Höppner mit dem 45-Jährigen über die Gala und die Leukämie sprach, erfuhren die Zuschauer auch, warum Stefan Mross so betroffen wirkte.