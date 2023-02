Für die ProSieben-Show "Achtung Promis - die Fahrschul WG" zieht der 47-Jährige mit Darstellerin Kate Merlan, DSDS-Star Daniele Negroni (27) und Schauspielerin Elene Ameur (29) zum Lernen in eine WG. Viel zu lernen gibt es für den erprobten Fahrzeugführer Stefan Mross allerdings nicht, immerhin lenkte er ein ziemlich großes Wohnmobil. Das Luxus-Mobil war das fahrende Zuhause von Stefan und Anna-Carina Woitschack . Verkauft hat der Moderator das Mobil Anfang November 2022, als die Ehekrise des einstigen Traumpaares bereits Gegenstand der Gerüchteküche war. Kurze Zeit später gaben Stefan und Anna-Carina mit einem gemeinsamen Social-Media-Statement ihre Trennung bekannt.

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross bei ihrer Hochzeit in einer Fernsehshow 2020. Bildrechte: ARD / Jürgens TV / Dominik Beckmann

Stefan und Loona Bildrechte: Schneider-Press/W.Breiteneicher

Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack hatten sich vor drei Jahren Dackelhündin Lotti angeschafft. Die Hündin blieb nach der Trennung allerdings bei "Frauchen". Erst vor wenigen Tagen verriet Stefan Mross nun der "Bild"-Zeitung, dass er wieder eine kleine Fellnase um sich hat. Kaninchendackel-Mädchen Loona, erst ein halbes Jahr alt, sei bereits Weihnachten bei ihm eingezogen, so Stefan Mross. Er habe sie sofort in sein Herz geschlossen und gebe sie nie wieder her.