Große Überraschung Helene Fischer und Stefan Raab planen neue Show

In Sachen Erfolg nehmen sich die beiden kaum etwas und doch kommt die Zusammenarbeit überraschend: Entertainer Stefan Raab und Schlagersängerin Helene Fischer arbeiten gemeinsam an einer neuen TV-Show. Das vermeldete der Privatsender Sat.1 in einer Pressemitteilung. "Helene Fischer - Ein Abend im Rausch" soll die Show heißen und macht direkt deutlich, dass es dabei um die Sängerin und ihre Musik gehen wird. Doch was hat Entertainer Stefan Raab damit zu tun? Der 55-Jährige wird bei der Produktion der Show als "Music Supervisor" fungieren, heißt es.