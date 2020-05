An jedem zweiten Sonntag im Wonnemonat Mai ist Muttertag. Am Vorabend gratuliert der MDR in einer ganz besonderen Sendung. Stefanie Hertel präsentiert mit "Alles Liebe zum Muttertag" eine Sendung, die ihr mitgestaltet. Ihr könnt Wünsche, Grüße, Bilder und kleine Anekdoten einsenden, die dann in der Sendung präsentiert werden.