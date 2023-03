Stefanie Hertel hat aktuell einen vollen Terminkalender, ab 7. April laufen die Musical-Aufführungen "Mamma Mia" mit ihr in einer Gastrolle in Hamburg. Doch die Sängerin vergisst Griechenlands Straßenhunde nicht. Schon seit mehreren Jahren engagiert sich die Musikerin für die Tiere. Nun hat sie ihre Proben in Hamburg unterbrochen und ist nach Griechenland geflogen.

Stefanie Hertel mit ihrer Hündin Keri. Bildrechte: imago images/VISTAPRESS

Was für ein treuer Begleiter ein geretteter Straßenhund sein kann, diese Erfahrung hat Stefanie Hertel selbst gemacht. Wie die Sängerin auf ihrer Internetseite "Stefanie Hertel hilft" berichtet, ist ihr während eines Urlaubs in Griechenland eine ausgehungerte Hündin begegnet. Für sie, ihren Mann Lanny und Tochter Johanna habe sofort festgestanden, dass sie die Hündin nicht nur aus ihrer Notlage befreien, sondern auch in ihre Familie aufnehmen würden. Keri, so nannten sie die Hündin, habe ihnen ihre Rettung mit viel Liebe gedankt. Seitdem unterstützt Stefanie Hertel Projekte für notleidende Hunde in Griechenland.