"40 Jahre ist schon eine wahnsinnige Zeit", sagt Stefanie Hertel, als sie vergangenen Freitag in der MDR-Talkshow Riverboat auf ihr Jubiläum angesprochen wird, "da sollte man doch vielleicht mal darüber nachdenken, das irgendwie zu feiern."

Die 12-jährige Stefanie mit Papa Eberhard. Bildrechte: imago/teutopress Dass die heutige 43-Jährige früh auf der Bühne stand, war kein Zufall, schließlich war Papa Eberhard einer der bekanntesten Volksmusik-Sänger der DDR. Dass sie jedoch schon so früh und mit einem großen Selbstbewusstsein in das Rampenlicht wollte, ist schon besonders. Eberhard Hertel erzählte in der Talkshow dann, wie es zu ihrem ersten Auftritt kam: "Die Stefanie wollte nur immer mit auf die Bühne und sie hat mich immer gebettelt […] und ich hatte so eine kleine Weihnachtstournee bei uns in der Nähe und am letzten Tag hat sie gesagt: 'Papa, wenn’s heute nicht klappt, dann klappt’s ja gar nicht.'"

Das war im Dezember 1983 und an diesem letzten Tourneeabend sollte sie ihren ersten Auftritt bekommen. Hilfe vom Papa brauchte sie aber trotz ihrer gerade mal vier Jahre nicht mehr:

Ich bin natürlich mit zu ihr hingegangen, hab mich hingehockt, […] sie hat mich aber gar nicht gebraucht. Die hat gesungen, als wenn sie schon immer auf der Bühne steht.

Stefanie Hertel und Stefan Mross bei einem Auftritt 1998. Bildrechte: imago images/United Archives "Schneeflöckchen, Weißröckchen" soll es gewesen sein, was Stefanie dann auf der Bühne sang und was zum Startschuss einer unvergleichlichen Volksmusik-Karriere wurde. "So eine richtige Erinnerung in Bildern gibt es nicht, nur die kleinen Erinnerungsfetzen, die man immer wieder aufgewärmt hat aus dieser Zeit", erzählt die Vollblut-Musikerin über diesen verheißunsvollen Abend. An das Gefühl, wie es war, im Scheinwerferlicht zu stehen, kann sie sich jedoch noch ganz gut erinnern.

Ich hab‘ mich sofort auf der Bühne zuhause gefühlt. Für mich stand ja auch fest: 'Ich werde Sängerin.' Es gab für mich auch keine Alternative.

Stefanie Hertel lernte früh, sich durchzusetzen – auch neben der Bühne. So erzählt sie im Riverboat, wie sie sich gegen ihre drei Geschwister und vor allem ihre beiden Brüder behaupten konnte: "Der eine hat mich immer ein bisschen gefoppt […] und ich hab mich da schon zu wehren gewusst. Ich hab ihm mal die Blockflöte über den Kopf gezogen." Aber auch in der Schule sei sie anfangs die Stärkste in der Klasse gewesen.