Stefanie + Lanny + Johanna = More than Words Überraschung: Stefanie Hertel singt mit Ehemann und Tochter Country

Wer hätte das gedacht? Schlagerstar Stefanie Hertel macht gerade einen Abstecher in die Welt der Country-Musik. Mit Ehemann Lanny Lanner (44) und Tochter Johanna (17) singt sie englische Country-Songs in der neu gegründeten Band "More than Words".