Stefanie Hertel musste die Konzerte mit ihrer DirndlRockBand am 30. Juni in Bopfingen und am 1. Juli in Hövelhof absagen. Die Sängerin und Moderatorin hat Corona, auch ihr Mann Lanny ist an Covid-19 erkrankt. Auf ihrem Instagram-Account postet sie:

Shit! Corona positiv… jetzt heißt es abwarten und Tee trinken. Leider müssen wir unsere Konzerte für diese Woche absagen. [...] Ich hatte mich so auf Bobfingen und Hövelhof gefreut, dann hätten wir wieder abrocken können. Stefanie Hertel Instagram

Stefanie Hertel mit Ehemann Lanny Isis. Bildrechte: IMAGO / CHROMORANGE In diesem Sommer gibt es in der Schlagerwelt immer wieder Konzertabsagen wegen Erkrankungen. Dabei hatten sich alle so darauf gefreut, dass es nach zwei beinahe konzertfreien Jahren nun endlich wieder losgeht.

Matthias Reim und seinen Sohn Julian hatte eine Grippe erwischt, mehrere Konzerte ihrer Tour mussten verschoben werden. Jürgen Drews musste Auftritte im Juni absagen, da er sich aufgrund seiner Nervenerkrankung und der damit verbundenen niedrigeren Belastbarkeit nach der "Das große Schlagerfest XXL"-Tournee erst einmal erholen musste. Und auch Kerstin Ott sagte schweren Herzens Auftritte wegen einer Erkältung und angegriffenen Stimme ab.

Stefanie Hertel: Solo und zwei Bands