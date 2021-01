"Meine Schlagerwelt" hatte zum Neujahrsempfang (natürlich digital) geladen. Schlager-Durchstarter Giovanni Zarrella und Stefanie Hertel waren in der ersten Gesprächsrunde zu Gast bei Moderator Peter Heller. Dieser fragte natürlich, was sich seine Gäste für das neue Jahr vorgenommen haben. Giovanni antwortete, dass er gern ein bisschen mehr und regelmäßiger schlafen würde. Er mache sich ständig Gedanken um alles und komme nicht so richtig zur Ruhe. Das würde er gern ändern. Und das war das Stichwort für Stefanie Hertel:

Johanniskraut-Tee. Ich bin ja so eine Kräutertante und gehe immer Kräuter pflücken. Ich sammle im Frühjahr und im Frühsommer, wenn das Johanniskraut gelb blüht, dieses Kraut. Da pflückst du dir ein paar Sträuße, trocknest das und dann trinkst du jeden Abend Johanniskraut-Tee. Ich sage dir ... Stefanie Hertel Neujahrsempfang "Meine Schlagerwelt"

Und wenn man sich Stefanie Hertel so anschaut und sie bei ihren Auftritten erlebt, hat man schon den Eindruck, dass sie einen gesunden Schlaf hat. Stefanie Hertel moderiert, zum Beispiel "Wenn die Musi spielt", die Sendung wird am 23. Januar ausgestrahlt, singt in der Familienband More than Words und in der DirndlRockBand. Außerdem ist sie Mutter und engagiert sich für den Tierschutz. Wenn man das alles unter einen Hut bekommt, braucht man einen erholsamen Schlaf.

Mireille Matthieu - Nachts kommen Angstgedanken

Mireille Matthieu bei einem Auftritt 2018. Bildrechte: imago images / Christian Schroedter Auch die französische Schlagersängerin Mireille Matthieu hat Schlafprobleme. Seit einiger Zeit wird sie nachts von schlimmen Ängsten heimgesucht. Auslöser ist vor allem die Tatsache, dass sie das, was sie am liebsten tut, nicht mehr machen kann: Vor ihrem Publikum auftreten. Eigentlich wäre Mireille jetzt auf großer Tour, doch alle Konzerte wurden abgesagt. Auch hat sie den Tod ihrer Mutter 2016 noch immer nicht verwunden. Dabei ist die Künstlerin nicht allein. Gemeinsam mit ihrer Schwester wohnt sie in ihrem Elternhaus in Avignon. (Quelle: Schlager.de)



Kerstin Ott scheint das Problem auch zu kennen, sie hat über Schlaflosigkeit einen Song geschrieben. Auf ihrem Album "Ich muss dir was sagen" gibt es das Lied "Schlaflos".

Schlaflos hab' ich die Welt für mich

Schlaflos nervt mich das alles nicht

Die ganze Zeit muss ich mit allen teilen

Schlaflos gehört sie mir allein

Nur das Neonlicht fällt auf den Asphalt

Musik, die von den Clubs herüberhallt. Kerstin Ott: Songtext Titel: "Schlaflos" | Album: "Ich muss dir was sagen"