Wäre da nicht diese Ähnlichkeit, könnten Stefanie Hertel (45) und Johanna Mross (23) auch einfach als beste Freundinnen durchgehen, so harmonisch gehen die beiden miteinander um. Genau dieses Gefühl gibt auch Johanna im Gespräch mit "ARD Schlagerwelt" wieder: "Sie ist eigentlich mehr als die Mutter, sie ist auch eine Freundin. Mit ihr kann ich auch über Dinge reden, über die man vielleicht mit den Eltern normalerweise nicht redet", erzählt sie.

So war es auch ihre Mama, die trotz gemeinsamer Auftritte mit der Familienband "More than words", einen Schubs in Richtung Solo-Karriere gegeben hat.

Letztes Jahr im Frühjahr saßen Mama und ich mal zusammen und da hat sie auch dann gesagt: 'Du möchtest doch nicht immer mit der Mutter unterwegs sein?' Dann hab ich gelacht und dann gedacht: 'Doch eigentlich finde ich das ganz toll.' Johanna Mross alias JOEY

Die Idee auch allein Musik zu machen, war dennoch schon länger da und nun hat auch einfach der Moment gepasst, sagt Johanna alias JOEY. Erstens, weil Mama Stefanie auch wieder mehr solo unterwegs sei und zweitens weil Johanna mit ihrer Ausbildung fertig ist und wieder mehr Zeit und Luft für die Musik habe.

Bildrechte: MDR

Johanna ist ausgebildete Konditorin

Apropos Ausbildung, wie oft steht sie jetzt noch in der Backstube? "Aktuell lege ich den Fokus auf die Musik, aber ich möchte das natürlich auch nicht aus den Augen verlieren, was ich da gelernt habe", erzählt sie uns. Sie freue sich immer, wenn sie zu Hause bei lauter Musik backen und einfach abschalten könne. "Ofen an und los geht’s, dann backe ich für Freunde, Nachbarn, Verwandte… Lanny ist mein treuester Abnehmer."

Doch Stief-Papa und Band-Kollege Lanny Lanner hilft nicht nur beim Kuchen verdrücken, er war es auch, der Johanna den ersten Solo-Song auf den Leib geschneidert hat. Und was sagt Mama Stefanie Hertel zu "Spotlight" von JOEY?

"Ich bin großer Fan von ihr. Und wenn sie jetzt plötzlich was ganz abgefahrenes machen würde, womit ich gar nichts anfangen kann, dann wäre das auch ihr Ding. Aber im Gegenteil, weil ich das, was sie macht, großartig finde."

Bildrechte: IMAGO/Future Image

Ihren ersten großen Auftritt hat JOEY dann auch bei ihrer Mama. Im Juni lädt Stefanie Hertel zum großen Open Air anlässlich ihres 40-jährigen TV-Jubiläums ins Vogtland ein. Mit dabei sind nicht nur Schlagerkollegen wie etwa Ross Antony, Claudia Jung und Vincent Gross, sondern auch Johanna Mross. "Ich freue mich natürlich riesig, dass sie in diesem Jahr mit mir mein Jubiläum feiert. Sie wird zum ersten Mal live ihren neuen Song präsentieren", erzählt Stefanie Hertel voller Vorfreude.

Joey statt JoJo