Multitalent Stefanie Hertel ist derzeit mit dem Theaterstück "Ganz Paris träumt von der Liebe" auf Tournee. In dem Stück spielt sie nicht nur die Hauptrolle der Gaby, sondern sie hat es auch geschrieben. Nun musste die 44-Jährige die geplante Aufführung am 24. April im sächsischen Torgau krankheitsbedingt absagen. In ihrer Instagram-Story teilte sie jedoch mit, dass es ihr schon wieder besser geht.

Danke für die Genesungswünsche, ihr Lieben! Heut geht es mir schon etwas besser und ich bin sicher, morgen bin ich wieder fit. Stefanie Hertel Instagram-Story

Bildrechte: IMAGO/Future Image Das bedeutet, dass Stefanie gemeinsam mit ihrem Ensemble am 25. April in Coswig auf der Bühne stehen möchte. Für die Theateraufführung stehen dann bis zum 28. April noch drei Termine an und dann geht es für die Allround-Künstlerin als Sängerin auf Kreuzfahrt. Vom 10. bis 17. Mai ist Stefanie unterwegs durch Norwegens Fjorde. Weiter geht das Jahr mit der Dirndl-Rock-Band, die von der gebürtigen Vogtländerin gegründet wurde und in der sie Gitarre spielt und singt und dann gibt es noch jede Menge Termine mit der Familienband "More than Words", Auftritte als Moderatorin und Solistin.

Nebenbei schafft es Stefanie auch noch, sich in ihrem Verein "Stefanie Hertel hilft e.v." um Menschen und Tiere in Not zu kümmern. Außerdem sammelt die Naturliebhaberin Kräuter und hat über deren Wirkung sogar ein Buch geschrieben.

Kraftquell: Liebe

Bildrechte: imago images/POP-EYE Ein Grund, warum die Moderatorin, Sängerin, Schauspielerin und Buchautorin so kreativ ist und soviel Energie hat, kann darin liegen, dass sie in ihrer Ehe mit Lanny Lanner ihren Ruhepol findet und Kraft tanken kann. Die beiden feierten am 20. April ihren 10. Hochzeitstag. Da Stefanie an diesem Abend mit ihrem Theaterstück auf der Bühne stand, war das Paar vor dem Start der Theatertournee nach Paris gereist und hatte dort seine "Rosenhochzeit" sozusagen vorgefeiert. In einem Interview mit der Bild-Zeitung sagte Stefanie über ihre Ehe mit Lanny:

Bei uns gibt es nur Liebe, Unterstützung und Vertrauen. Wir lassen uns so sein, wie wir sind, leben gemeinsam unsere Träume. Stefanie Hertel Bild-Zeitung