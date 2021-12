Bevor das besinnliche Weihnachtsfest endlich gefeiert werden kann, geht es in den meisten Familien wenig besinnlich zu. Es gibt einfach soviel vorzubereiten, da hilft nur eine gute Arbeitsteilung. So ist es auch bei Familie Hertel. Johanna ist für das Schmücken des Baumes zuständig und Stefanies Ehemann Lanny für das leibliche Wohl. Als nun schließlich alles soweit ist und das "Weihnachtsglöckchen" läutet, wird Stefanie Hertel ganz feierlich.

Ihre Tochter Johanna ist mit ihren 20 Jahren zwar kein Kind mehr, doch auch Johannas Augen, meint zumindest Stefanie Hertel, strahlen am Weihnachtstag genauso wie früher. Da die Sängerin nun zu einem Weihnachten im Vogtland eingeladen hat, gibt es selbstverständlich auch ein traditionelles Weihnachts-Menü. Hobby-Koch Lanny hat sich erkundigt und vom "Neinerla" erfahren. Ganz so, wie es die Tradition vorsieht, bereitet es der Ehemann von Stefanie nicht zu, da seine Frau schon lange Vegetarierin ist. Also gibt es ein vegetarisches "Neinerla".

Stefanie Hertel im Gespräch mit Isabel Varell. Bildrechte: MDR/Matthias Gabriel

Der erste musikalische Gast ist zugleich eine Geburtstagskind. Olaf Berger hat nämlich am 24. Dezember Geburtstag. In Stefanies Weihnachts-Sendung präsentiert er das schwungvolle Weihnachtslied "Weihnachten steht vor der Tür". Ross Antony möchte gern Ski-Fahren und singt deshalb "Lass es schneien", Anni Perka wünscht: "Guten Abend, schön Abend", Marquess singen "Feliz navidad" und Gaby Albrecht und Gunter Emmerlich singen das alte deutsche Weihnachtslied "Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen". Außerdem sind Bernhard Brink, Isabel Varell, Truck Stop, Franziska, Oonagh, Maria Levin und viele mehr zu Gast. Mit einigen Gästen singt und plaudert Stefanie, u.a. mit Isabel Varell und Sigrid & Marina. Und natürlich tritt auch die aktuelle Familienband der Hertels auf, die Band "More than Words".