2025 gibt es nun eine Spezial-Ausgabe der Sendung, in der die 25 beliebtesten "Let’s Dance"-Stars aus allen Staffeln erneut tanzen dürfen. Wer dazu gehört, wird über ein Online-Voting ermittelt. Deshalb bittet Stefanie Hertel ihre Fans, für sie abzustimmen: "Es liegt an euch, ihr müsst uns wählen!", sagt sie in ihrem Instagram-Live-Video.