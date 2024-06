Bildrechte: MDR/Saxonia Entertainment/Steffen Junghans

Bewegende Worte Stefanie Hertel mit emotionaler Liebeserklärung an ihren Vater

20. Juni 2024, 20:27 Uhr

Kurz vor dem 85. Geburtstag von Eberhard Hertel wendet sich Tochter Stefanie in einem Interview in der "Woche der Frau" mit emotionalen Worten an ihren Vater. Dabei verrät sie auch: Es soll gemeinsame Familienauftritte geben.