Für Stefanie Hertel ist "Helfen" schon viele Jahre ein Teil ihres Lebens. Die Sängerin und Mutter engagiert sich für den Tierschutz, soziale Projekte in Entwicklungsländern und unterstützt Fördermöglichkeiten für Behinderte. Vor kurzem trat Stefanie Hertel in der Show "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" auf, in der die Künstler dazu aufriefen, zu Brustkrebsvorsorge zu gehen.