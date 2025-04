Auch mit zahlreichen Benefizkonzerten, oft mit ihrer Familienband "More than words", so Ulrike Scharf weiter, sammle Stefanie Hertel Spenden, die z. B. verschiedenen Projekten der Jugendarbeit, der Ukraine-Hilfe und über ihren Verein "Stefanie Hertel hilft e.V." dem Roten Kreuz sowie der Feuerwehr zugute kommen würden.

Stefanie Hertel hatte 2016 den Verein "Stefanie Hertel hilft e.V." gegründet. Unter dem Motto "Ein Stück mehr Lebensqualität für Mensch und Tier in Not!" hilft der Verein nicht nur in Deutschland, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus. Wie wichtig dabei ihr Team für Stefanie Hertel ist, kommt in ihrer Aussage über die Bedeutung der Auszeichnung zum Ausdruck.