Neue Solo-Single Stefanie Hertel: Nun wird sie zur Kräuterhexe

In letzter Zeit hat sich Stefanie Hertel musikalisch auf ihre Familienband "More than words" mit Tochter Johanna und Mann Lanny konzentriert. Doch nun kommt ihr Solo-Comeback - und zwar als vogtländische Kräuterhexe.