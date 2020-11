Stefanie Hertel stellt sich einer großen Herausforderung. Wie "Meine Schlagerwelt" erfahren hat, tritt die Sängerin demnächst bei einer TV-Show an, die sie sowohl körperlich als auch geistig ziemlich fordern wird. Sie ist am 21. November auf dem Privatsender ProSieben bei "Schlag den Star" zu sehen.



Stefanie Hertel scheint Herausforderungen dieser Art zu lieben. Schon im vergangenen Jahr überraschte sie ihre Fans mit ihrer Teilnahme an der ersten Staffel der Musikshow "The Masked Singer", bei der sie als Panther verkleidet ihr Gesangstalent unter Beweis stellte. Nun also "Schlag den Star". Die 41-Jährige freut sich schon darauf: