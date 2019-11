Was wäre die Weihnachtszeit ohne Weihnachtslieder. Jeder kennt die Weise "Sind die Lichter angezündet", mit dem in diesem Jahr " Die große Show der Weihnachtslieder" eröffnet wird. Stefanie Hertel und ihre Gäste stimmen auf das Fest ein. Und ihr könnt nicht nur bei der Ausstrahlung der Show im MDR Fernsehen am 21.12.2019 dabei sein, sondern direkt bei der Aufzeichnung.

Aufzeichnung "Die große Show der Weihnachtslieder" am: 22.11.2019 | ab 19:30 Uhr im: Congress Centrum in Suhl Tickets: www.ticketgalerie.de, touristinformation@suhl-ccs.de oder Hotline (kostenlos): 0800 - 21 81 050

Dabei gibt es nicht nur wunderschöne weihnachtliche Melodien, gesungen von bekannten Stars wie Kathrin & Peter, Hein Simons, Anna-Maria Zimmermann, Julia Lindholm, Katharina Herz, Giovanni Zarrella und Frank Schöbel & Band, sondern auch viele Überraschungen. So hat Gastgeberin Stefanie Hertel etwas ganz Besonderes mit ihrer Tochter Johanna und ihrem Ehemann Lanny vor.



Außerdem kann man in der Show erleben, wie auch Künstler backen, basteln und brutzeln und es gibt ganz private Einblicke in das weihnachtliche Leben bei den Stars zu Hause. In diesem Jahr lassen sich Cassandra Steen, Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack, Christian Lais und Vincent Gross ins weihnachtliche Wohnzimmer schauen.