Stefanie Hertel ist bekannt dafür gerne neue Sachen auszuprobieren - auch über den Schlager hinaus. In der Vergangenheit machte sie schon bei einigen spannenden TV-Formaten mit. So war sie Teil der Gesangs-Show "The Masked Singer" und im vergangenen Herbst trat sie auch bei "Schlag den Star" an. Jetzt kommt ein ganz besonderes Format hinzu. Im Schlagerwelt-Interview verriet Stefanie Hertel, dass sie demnächst bei einer Show des Privatsenders VOX zu sehen ist, die sich um ein besonders sensibles Thema dreht.