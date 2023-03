Stefanie Hertel mit ihrer DirndlRockBand. Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Und so sagte die 43-Jährige sofort zu, als die Anfrage kam, im ABBA-Musical eine Gastrolle zu spielen. Dass die gebürtige Vogtländerin sehr vielseitig ist, wissen ihre Fans. Stefanie Hertel moderiert, tritt als Solistin auf und singt und spielt in der Familienband "More Than Words" und in ihrer "DirndlRockBand". Was bisher kaum jemand wusste: Stefanie Hertel schlüpft auch gern einmal in eine Rolle, die so gar nicht ihr selbst entspricht: Die der Tanja in "Mamma Mia". Da werden ab dem 7. April, wenn die Vorstellungen mit Stefanie laufen, wohl nicht nur ihre Fans, sondern auch ihre Familie überrascht sein.