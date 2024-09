Johanna Mross wuchs nach der Trennung ihrer Eltern Stefanie Hertel und Stefan Mross bei ihrer Mama auf. Später gesellte sich Lanny Lanner, der jetzige Ehemann von Stefanie Hertel, zu den beiden. Die drei verstehen sich nicht nur in ihrem alltäglichen Leben gut, sondern teilen die Liebe zur Country-Musik. Gemeinsam musizieren sie in der Familienband "More than Words". Jetzt jedoch hat sich Johanna eine eigene Bleibe gesucht.