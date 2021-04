Wir glauben an Gott. [...] Auch wenn wir nicht regelmäßig in die Kirche gehen, spüren wir die Energie, die von diesem heiligen Ort ausgeht. Wir zelebrieren kirchliche Rituale wie Weihnachten, Ostern, die Taufe und so hat für uns auch die kirchliche Trauung eine besondere Bedeutung.

Verliebt: Stefanie Hertel und Lanny Lanner. Bildrechte: imago images/POP-EYE

Ihre standesamtliche Trauung 2014 im bayerischen Chiemgau wurde nur im kleinen Kreis gefeiert. Lediglich Stefanies Tochter Johanna, ihre Mutter Elisabeth, Vater Eberhard und die Eltern von Lanny Lanner waren dabei.



Stefanie und Lanny sind nicht nur privat ein Team, sie spielen auch gemeinsam mit Stefanies Tochter Johanna (aus Stefanies erster Ehe mit Stefan Mross) in der Familenband "More than Words". Das Genre der Band: Country-Musik. Stefanies Ehemann Lanny hat die Liebe zur Country-Musik mit in die Familie gebracht. Der österreichische Gitarrist und Sänger bezeichnet seinen Musikstil als "Austro Pop Country Rock". Ihren ersten Auftritt hatte die Band 2019.



Dieses Mal soll die Hochzeit keine kleine Feier, sondern eine große Party werden. Stefanie und Lanny sind sich ziemlich sicher, dass sie glücklich miteinander sind. Erst vor wenigen Tagen, anlässlich ihres siebenten Hochzeitstages (standesamtlich), hatte Stefanie auf ihrer Instagramseite ein emotionales Dankeschön für ihren Liebsten gepostet.