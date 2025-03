Bildrechte: IMAGO / Future Image

40 Jahre im TV Stefanie Hertel: Fürs große Jubiläum zurück in der Heimat

24. März 2025, 13:17 Uhr

Vom Vogtland aus eroberte Stefanie Hertel (45) in den letzten 40 Jahren die Herzen der Schlagerfans. Doch seit langer Zeit lebt sie mit ihrer Familie in Oberbayern. Für ihr großes Jubiläum kommt sie aber in ihre Heimat zurück und feiert gleich ein ganzes Festival.