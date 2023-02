Für Schlagersängerin Stefanie Hertel geht ein langgehegter Traum in Erfüllung: Laut Veranstalter Stage Entertainment wird sie wird ab 7. April eine Rolle im erfolgreichen Musical MAMMA MIA! übernehmen. Fans können sie dann an ausgewählten Terminen im Stage Theater Neue Flora in Hamburg in der Rolle der "Tanja" erleben. "MAMMA MIA! ist für mich das Nonplusultra, schon deshalb, weil ich der größte ABBA-Fan bin", sagt Stefanie Hertel, die eine große Bewunderin des Musicals ist. Mehrfach habe sie die Show schon gesehen.

Ihre Begeisterung für die schwedische Popband gehe bis in ihre Kindheit zurück. Eine Plattensammlung der international erfolgreichen Popmusiker hatte ihre Mutter von einer schwedischen Brieffeundin bekommen. Als junges Mädchen fand Stefanie sie im Schrank und verliebte sich in den Song "Thank you for the Music". In ihrem eigenen Programm singt sie seit Jahren ebenfalls Hits von ABBA.