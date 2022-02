Das Produzentenduo "Stereoact" feiert mit seinem neuen Album "100%" zugleich eine Premiere. Im Titel "Wunderlampe" singt Rico Einenkel zum ersten Mal selbst. Auch das Video zum Song ist unerwartet schräg - Rico und Sebastian verwandeln sich darin nämlich in Emojis.

Auf dem am 21. Januar 2022 erschienenen Longplayer laden 13 Songs zum Tanzen ein. Neben Rico standen natürlich noch andere Schlagersänger*innen am Mikrofon. Allen voran Jasmin Wagner alias Blümchen, aber auch Julia Lindholm und Chris Chronauer. "Stereoact" feiern mit ihrem Sound, der zwischen Dance, Schlager und Pop liegt, in den letzten Jahren große Erfolge - rund 1,9 Millionen verkaufter Alben und sogar ein Diamant-Award bezeugen das. Den Diamant Award gab es für die Stereoact-Version von Kerstin Otts Erfolgshit "Die immer lacht". Drei Exemplare des neuen Albums von Stereoact "100%" könnt ihr mit Beginn der Sendung hier gewinnen.