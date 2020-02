Es wird hoch her gehen, wenn sich am 15. Februar Spaß und Schlager bei "Stimmungshits & Spaß" im MDR die Klinke in die Hand geben! Der Samstagabend wird dabei zu einer gelungenen Mischung aus Schlagerhymnen und lustigen Einlagen. Während wir uns auf musikalische Leckerbissen von DJ Ötzi oder Jürgen Drews freuen können, wird auch der Humor eine große Rolle spielen mit so tollen Künstlern wie Tom Pauls und Katrin Weber.