Aktuell finden keine Dreharbeiten mit Helene Fischer statt, denn die 39-Jährige weilt in einer kleinen Sommerpause, bevor ihre "Rausch - Live"-Tournee am 25. August 2023 in Köln weitergeht. Nach einigen Konzerten in der Rheinmetropole, zieht die Tour weiter über Wien, Zürich, München nach Frankfurt am Main, wo am 8. Oktober der letzte Tour-Auftritt ansteht.