Ihr träumt davon, Klubbb3 live zu erleben - und euren Stars ganz nah zu sein? Am 19. Januar 2018 habt ihr dazu die Gelegenheit! Denn Klubbb3 haben sich eine ganz besondere Überraschung für euch überlegt: Nach der Aufzeichnung der MDR-Talkshow "Riverboat" machen Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff De Bolle das "Riverboat"-Studio zur Show-Bühne - und geben für 100 Fans ein exklusives Studiokonzert, in dem sie vier Titel aus ihrem frisch erschienenen Album "Wir werden immer mehr" spielen.



Da nicht alle Gewinner unserer letzten Ticketverlosung teilnehmen können, haben jetzt 20 weitere Fans die Chance, bei unserem ersten Studiokonzert dabei zu sein. Du bist mindestens 18 Jahre alt und dir ist der Weg nach Leipzig nicht zu weit, um Klubbb3 live zu erleben? Dann bewirb dich jetzt! Die Gewinner werden am 18.01.2018 gegen 12:00 Uhr ausgelost - und direkt per Mail benachrichtigt! Bitte bedenkt bei eurer Bewerbung, dass ihr "lediglich" zum Klubbb3-Studiokonzert eingeladen seid, Anfahrt und evtl. Unterbringung in Leipzig müssen eigenständig organisiert und bezahlt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Bewerbungsschluss: 18. Januar 2018, 12:00 Uhr

Einlass: 19. Januar 2018, 20:00 Uhr

Veranstaltungsort: media city leipzig, Altenburger Straße 3-15, 04275 Leipzig (Treffpunkt ist die Rezeption!)