Andrea Berg liebt Schlager, ihre Familie und Tiere. Wer die Social-Media-Kanäle der Sängerin kennt, weiß, dass sie gern Fotos, auf denen sie mit ihren Tieren zu sehen ist, teilt. Derzeit sind es mehr als 70 Tiere, die bei ihr auf dem Aspacher Sonnenhof leben, und ein ganz besonders niedliches Wesen ist gerade dazu gekommen. Alpaka-Baby Eric wurde gerade geboren. Für Andrea Berg eine Riesen-Freude. Außer Alpakas leben bei Andrea Berg in Aspach zwei Esel, eine ganze Menge Hühner, eine Schildkröte, ein Kater, zwei Hunde, Schweine, Ziegenböcke, Ponys und Gänse.

Außerdem setzt sich Andrea Berg für Straßenhunde ein. Gemeinsam mit einer Organisation unterstützt sie die medizinische Versorgung und kümmert sich darum, dass die Hunde lebensnotwendige Impfungen erhalten. Auch bei der Weitervermittlung an liebevolle Familien bringt sich Andrea Berg ein. Als Zwischenstation bis zu ihrem Leben in einem neuen Zuhause dient den Vierbeinern oft der "Sonnenhof" in Kleinaspach. 2020 nahm Andrea Berg außerdem einen kleinen Hund bei sich auf, den die Tierhilfe Heilbronn e.V. aus einer Tötungsstation gerettet hat.