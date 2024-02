Der 75-Jährige fügte hinzu, dass ihm dieser Einblick in eine Arbeit weitab von seinem Beruf als Musiker aber Spaß mache. Man komme auch unter Leute und könne sich austauschen, das sei toll, so Maffay. Besonders mit Obst und Gemüse, an denen kein Strichcode zum Scannen sei, habe er Probleme. Und er sei auch nicht schneller geworden im Vergleich zu seinem ersten Einsatz an der Kasse in München vor einem Jahr.