Wie "hessennews.tv" berichtet, ist Michael Holderbusch am Samstag, den 15. Februar, überraschend gestorben. Der in Kassel geborene Sänger wurde nur 45 Jahre alt. Über die Todesursache ist nichts bekannt. Wegen seiner außergewöhnlichen Stimme wurde der Sänger mit Joe Cocker und Tom Jones verglichen.

Bis Michael Holderbusch 2010 in der RTL-Show "Das Supertalent" startete, lebte er von Hartz-IV. Mit der Ballade "Waltzing Mathilda" von Rod Stewart sorgte der damals 30-Jährige im Halbfinale der Castingshow für Gänsehaut, konnte die Juroren Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Sylvie Meis und das Publikum überzeugen. Im Finale im Dezember 2010 sang er die Ballade "You Are So Beautiful" von Joe Cocker und erreichte den zweiten Platz hinter Freddy Sahin-Scholl. Damit wurde für den Sänger aus Kassel ein großer Traum wahr. Er schaffte es, sich in der Musikwelt zu etablieren.