"Ich weiß", so Gabriel weiter, "es ist auch schwierig, im Schatten seines Sohnes, also von mir, zu stehen. Gleichzeitig biete ich ihm ja auch eine Plattform. Seit dem Let's Dance Gewinn wissen ja auch viele, dass es Angelo Kelly gibt und dass der auch etwas Eigenes macht. Und dass er jetzt auf Tour geht, das finde ich richtig Klasse, mit Rock."

Bildrechte: IMAGO / APress

Angelo Kelly ist das jüngste der Kinder der Kelly Family. In den 80er- und 90er-Jahren war er mit seinen langen blonden Locken und seiner glockenklaren Stimme ein Teeny-Schwarm. Nachdem sich die legendäre Kelly Family aufgelöst hatte, die Band hat nach Schätzungen mehr als 20 Millionen Tonträger verkauft, gingen alle Kellys ihren eigenen Weg. Angelo gründete seine eigene Familienband "Angelo Kelly und Family", die 2018 sogar mit der Goldenen Henne ausgezeichnet wurde. Als die ältesten Kinder von Angelo und und seiner Frau Kira, Gabriel und Helen, das Elternhaus verließen, löste Angelo die Familienband auf und musste sich noch einmal neu aufstellen. Im nächsten Jahr will der 43-Jährige unter dem Titel "Ready for Rock" auf Tournee gehen.