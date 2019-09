Suzi Quatro im Mai 2019 bei einem Konzert in Hannover Bildrechte: imago images / Future Image

Suzi Quatro - die US-amerikanische Rockmusikerin wusste schon sehr früh, was sie wollte und setzte das auch durch. Mit 14 teilte sie ihren Eltern mit, dass sie die Familie verlassen wird, um mit ihren Schwestern eine Band zu gründen. Sieben Jahre später ist sie in Portugal mit ihrem Hit "Rolling Stone" auf Platz 1 der Hitparade. 1973 folgt "Can the Can", 1978 gemeinsam mit Chris Norman "Stumblin' In" und 1979 "She's in Love with You". Obwohl die Voll-Blutmusikerin inzwischen längst Großmutter und bald 70 ist, gibt sie Konzerte und geht auf Tourneen. Derzeit ist sie gerade auf Deutschlandtour.