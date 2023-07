Sylvia Martens

Deswegen schaut sie sich auch gern Bilder anderer Künstler an und berichtet über Kunst-Ausstellungen. Ihr Lebensmotto ist: Ausprobieren, wenn die Zeit dafür reif ist. Das liebste Möbelstück der Langschläferin ist die Sonnenliege – und um munter zu werden, trinkt sie gern einen Kaffee. Sylvia interessiert sich auch für Astronomie und antike Hochkulturen zudem natürlich für Malerei und Musik, besonders den Pop der 1980er Jahre. Sylvia ist in Greiz aufgewachsen, hat ihre Ausbildung in Wiesbaden gemacht und später an verschiedenen Orten im In- und Ausland gelebt.