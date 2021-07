Bereits seit 1990 wird dem Kuss, dem Busserl, Knutscher oder Schmatzer ein eigener Tag gewidmet. Die Gepflogenheiten rund ums Küssen sind weltweit sehr unterschiedlich. Während sich die Franzosen zu Begrüßung drei bis vier Mal auf die Wange küssen, gilt dies in den USA als peinlich. Auch in Äthiopien darf zur Begrüßung mindestens drei Mal auf die Wange geküsst werden. Küsse auf den Mund jedoch gelten in Arfrika in der Öffentlichkeit als anstößig, in China waren sie bis 1997 sogar verboten. Heute gehören küssende Paare längst zum Straßenbild.

Heiratsantrag auf der Bühne: Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross Bildrechte: imago images/Christian Schroedter Stefan Mross hat im "Adventsfest der 100.000 Lichter" im November 2019 seiner Anna-Carina vor einem Millionenpublikum einen Heiratsantrag gemacht. "Meine liebe Anna, mein Engelchen, ich möchte dich fragen", so Stefan Mross ganz romantisch vor seiner Angebeteten niederkieend. "Willst du meine Frau werden?" Die 27 Jahre alte Anna-Carina antwortete mit Tränen im Gesicht: "Ja, ja, will ich!".

Danach fielen sich beide in die Arme, und dann kam es zu diesem innigen Kuss.





"Wir lieben uns wie am ersten Tag": Jürgen Drews und seine Frau Ramona

Ramona und Jürgen Drews Bildrechte: imago images/Eibner Jürgen Drews (Ein Bett im Kornfeld) und seine Frau Ramona sind seit 1994 verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter, die 1995 geboren wurde. Die Familie lebt auf Mallorca. Im Interview mit der Zeitschrift "Gala" sagte Jürgen Drews über seine Ehe: "Ramona und ich lieben uns wie am ersten Tag und verbringen jede freie Minute miteinander. Wenn ich unterwegs bin und sie nur ein paar Stunden nicht gesehen habe, vermisse ich sie schon. Und ihr geht es genauso."

Zehn Jahre Traumpaar der Schlagerwelt: Helene Fischer und Florian Silbereisen

Helene Fischer und Florian Silbereisen bei einer Show 2017. Bildrechte: dpa Helene Fischer und Florian Silbereisen waren das Traumpaar der Schlagerwelt. Zehn Jahre standen die beiden oft gemeinsam auf der Bühne und standen im Privatleben zueinander. Am 19. Dezember 2018 gab das Paar seine Trennung bekannt. Helene ist seitdem mit dem Akrobaten Thomas Seitel liiert. Während sich die Sängerin seit der Trennung weitgehend zurückgezogen hat, nahm Florians Karriere noch einmal an Fahrt auf. Seit Dezember 2019 spielt der Showmaster in der Serie "Das Traumschiff" Kapitän Max Parger.

Heino und Hannelore: Eine Liebe fürs Leben

Heino und Hannelore - unzertrennlich. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner Heino und Hannelore sind seit 42 Jahren verheiratet. Genauso wie die dunkle Brille zu Heino gehört, gehört auch Hannelore an seine Seite. Sie bügelt ihm nicht nur die Hemden, sondern organisiert auch sein Büro. Meist ist Hannelore dabei, wenn Heino Auftritte hat. Über das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe sagte Hannelore einmal, dass ihr Mann stets gut gelaunt sei und ihr immer mal ein schönes Geschenk mache.

Zweimal Hochzeitstag: Ross Antony & Paul Reeves

Ross Antony und Paul Reeves: Zweimal Hochzeitstag im Jahr. Bildrechte: IMAGO / VoigtFoto/Alumma Ross Antony und Paul Reeves heirateten das erste Mal am 14. Dezember 2006 in Worpswede mit einem rauschenden Fest, zu dem 90 Gäste geladen waren. Am 12. Dezember 2017 wurde dann standesamtlich geheiratet. In England ist es seit dem 29. März 2014 auch für gleichgeschlechtliche Paare möglich, standesamtlich zu heiraten. Ross Antony und Paul Reeves haben ihre Liebe mit zwei Adoptivkindern gekrönt, die sie jedoch strikt aus der Öffentlichkeit heraushalten.

Giovanni Zarrella schwärmt für seine Frau Jana Ina

Jana Ina & Giovanni Zarrella. Bildrechte: IMAGO / Ludwig Heimrath Seit 16 Jahren sind Giovanni Zarrella und seine Frau Jana Ina verheiratet. Vor kurzem machte er seiner Jana Ina in einer Fernsehsendung ein wunderbares Kompliment. Bei einem Auftritt in der Sendung "Täglich frisch geröstet" sagte er über seine Frau: "Sie hat mein Leben viel, viel schöner und besser gemacht." Als sie sich kennenlernten, war die gebürtige Brasilianerin Jana Ina erst seit wenigen Jahren in Deutschland und versuchte sich als Moderatorin und für Giovanni Zarrella ging die Zeit bei seiner Casting-Band Bro'Sis zu Ende. Ab 2005 dann gingen sie ihren gemeinsamen Weg und unterstützten sich bei all ihren Projekten. 2008 und 2013 kamen ihre Kinder zur Welt.

Wissenswertes zum Kuss: